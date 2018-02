Exército sírio retoma controle de Qusair O exército sírio retomou nesta quarta-feira o controle da cidade de Qusair, considerada vital devido à proximidade com a fronteira com o Líbano. As forças sírias foram amplamente apoiadas por tropas do militante Hezbollah. O líder do grupo islâmico libanês, Hassan Nasrallah, afirmou que a presença do Hezbollah é vital para a manutenção do regime sírio. Após a confirmação da vitória, a emissora estatal de televisão síria emitiu um comunicado informando que a segurança foi restaurada na cidade.