Exército sírio se aproxima da fronteira turca

BEIRUTE - O Exército sírio continuou a avançar pelo norte da Província de Alepo, onde recuperou o controle da cidade de Kafin, e chegou nas últimas horas a 25 quilômetros da fronteira com a Turquia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A ONG, que monitora o conflito, afirmou que esta é a distância mais curta que as forças do regime sírio chegaram da fronteira desde agosto de 2013, quando perderam o domínio do aeroporto militar de Meneg, no norte de Alepo, foi tomado por facções armadas da oposição.

Enquanto isso, continuam os combates entre o Exército, apoiado pela Guarda Revolucionária Iraniana e milicianos sírios e estrangeiros, e a Frente al Nusra, filial da Al-Qaeda no país árabe, e seus aliados nessa região.

Os soldados do governo sírio contam, além disso, com a cobertura aérea da aviação russa que bombardeou as localidades de Atareb, Hian, Maaret al Artiq e Andam, na porção norte de Alepo. Estes ataques aéreos deixaram oito civis mortos, quatro deles menores de idade.

A ofensiva iniciada há uma semana pelas autoridades sírias na província de Alepo causou uma onda de dezenas de milhares de deslocados na fronteira com a Turquia. O país não os deixa entrar em seu territóiro e começou a construir dois campos de refugiados temporários na parte síria da divisa. / EFE