Exército tentará conter saques em Tabasco O presidente mexicano, Felipe Calderón, outorgou ontem às Forças Armadas a "máxima autoridade" para garantir a segurança nas áreas inundadas no Estado de Tabasco. Enchentes provocadas por fortes chuvas afetaram 1 milhão de pessoas e deixaram 80% de Tabasco sob as águas. As autoridades temem que uma onda de saques agrave a situação.