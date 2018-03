Exército turco bombardeia 31 alvos curdos no Iraque O Exército turco bombardeou várias posições curdas no norte do Iraque para responder à escalada dos ataques curdos contra soldados turcos. "Os aviões bombardearam com sucesso todos os 31 alvos em uma operação na madrugada", disse um porta-voz do exército turco. A ofensiva na zona fronteiriça de Hakurk é a sexta conduzida pelo exército turco dentro do território iraquiano, desde que o grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), atacou, no último dia 3 de outubro, o posto de vigilância fronteiriço de Akütün, matando 17 soldados. Na quarta-feira, os militantes curdos seqüestraram um ônibus da polícia, matando quatro policiais e o motorista na cidade de Diyarbakir, de domínio curdo, acentuando ainda mais a tensão. O Exército da Turquia e líderes civis estudam novas medidas para interromper os atentados curdos, incluindo extensão dos períodos de detenção e aumento do efetivo da polícia antiterrorismo no sul da Turquia. Paralelamente, o governo turco aumentou a pressão sobre a administração curda no Iraque no norte do Iraque para ajudar a reduzir os ataques. As informações são da Associated Press.