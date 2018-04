Exibição de filme sobre Jean Charles mobiliza e comove cidade mineira Entre 1,5 mil e 2 mil pessoas enfrentaram o frio da noite de sexta-feira e se concentraram no campo de futebol de Gonzaga para a exibição do filme Jean Charles. Bandeiras e flores brancas de papel foram afixadas no gramado do pequeno estádio. Todos os anos, a cidade lembra o aniversário da morte do eletricista com um "manifesto das flores a favor da paz" - neste ano, a homenagem foi antecipada por causa da pré-lançamento do longa. A exibição contou com as presenças do ator Selton Melo - que interpreta Jean Charles - e do diretor do filme, Henrique Goldman. "É um filme que a gente já sabe o fim, trágico, equivocado e brutal, mas que queria contar a história de um brasileiro que saiu do País para tentar uma vida melhor ", disse o ator. "Nada desse filme aconteceu sem o crivo da família, que acompanhou todas as etapas, do roteiro à montagem. Eles abençoaram o trabalho." Diversos políticos locais disputaram espaço num pequeno palco montado para discursos antes da exibição. Os pais e o irmão de Jean Charles acompanharam a exibição na primeira fila de cadeiras. "O filme ficou muito bom. A parte sentimental é que, para nós, da família, é muito complicado ", resumiu Giovani, irmão de Jean Charles.