Exilado é designado ministro de Assuntos Exteriores da guerrilha chechena O representante da guerrilha chechena na Europa, Ajmed Zakáyev, exilado em Londres e reclamado pela justiça russa, foi designado nesta segunda-feira ministro de Assuntos Exteriores dos separatistas. Até agora ministro de Cultura, ele foi nomeado novo chefe da diplomacia pelo líder da guerrilha chechena, o saudita Abdul Halim Sadulayev, informou a agência de informação da guerrilha Daymohk.ru. O antigo representante da política exterior da guerrilha, Usmán Ferzauli, exercerá a partir de agora o cargo de vice-ministro de Exteriores. Zakáyev, que reside em Londres com status de exilado político desde 2003, representa a ala moderada dos separatistas e sua extradição foi negada pelo Reino Unido, apesar das autoridades russas o acusarem de terrorismo. Moscou acusa o Governo britânico de fazer jogo duplo, já que lidera com os Estados Unidos a coalizão contra o terrorismo, mas se nega a extraditar Zakáyev. Zakáyev era um dos colaboradores mais próximos do antigo líder da guerrilha e presidente da Chechênia independente (1997), Aslan Masjádov, morto pelo serviço secreto russo em março do ano passado. O novo ministro já pediu ao Kremlin, em repetidas ocasiões, o início de negociações de paz para terminar com a guerra no país.