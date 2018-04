Exilados e exaltados Quem disse que o realismo mágico morreu? Pode ser que o icônico gênero de ficção, que teve seu auge nas décadas de 60 e 70 e lançou a América Latina no mapa-múndi da imaginação, tenha passado do prazo de validade. Mas, enquanto houver caudilhos, impérios trapalhões, causas inflamadas e conflitos exóticos, haverá sempre um lugar garantido para a narrativa do fantástico à americana.