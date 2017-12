Existem apenas 28 democracias plenas, diz <i>The Economist</i> Cerca da metade dos países do mundo têm regimes que podem ser qualificados de democráticos, mas em apenas 28 há uma democracia plena, segundo a publicação "O Mundo em 2007" do The Economist. Os autores do relatório, do Economist Intelligence Unit, afirmam que 54 regimes são "democracias imperfeitas", o que, segundo eles, é melhor que a ausência total de democracia. Dos 85 outros Estados, 30 são considerados "regimes híbridos", enquanto 55 são "autoritários". O grupo das "democracias plenas" está dominado pelos países desenvolvidos, com a "notável exceção" da Itália; mas há duas nações latino-americanas (Costa Rica e Uruguai) e uma africana: Ilhas Maurício. A lista é liderada pelos países escandinavos ou do norte da Europa: Suécia (com pontuação 9,88), Islândia, Holanda, Noruega, Dinamarca e Finlândia, seguidos de Luxemburgo, Austrália, Canadá, Suíça e Irlanda, todos eles com pontuações superiores a 9, em uma escala de 0 a 10. Malta vem em 15º lugar, seguido por Espanha e Estados Unidos, enquanto Portugal está na 19ª posição; Japão e Bélgica compartilham o 20º lugar; e a França vem em 24º, seguida de Costa Rica, ilhas Maurício, Eslovênia e Uruguai, empatados no 27º lugar. Os autores do estudo qualificam de surpreendente a "modesta posição" que ocupam dois países considerados tradicionalmente bastiões da democracia: os Estados Unidos (pontuação: 8,22) e Grã-Bretanha, que está em 23º com 8,08 pontos. Nos Estados Unidos, houve uma "grande erosão das liberdades civis" no contexto da guerra contra o terrorismo, e ocorreu algo parecido na Grã-Bretanha, onde se registra "uma forte redução da participação política". Neste último aspecto, a Grã-Bretanha ocupa o pior lugar entre os países ocidentais, como se reflete em sua baixa participação eleitoral, na débil militância em partidos políticos, na pouca disposição a participar da política e na atitude geral para com a coisa pública. No grupo seguinte, o de "democracias imperfeitas", estão África do Sul (29º), Chile (30º), Itália (34º), Índia (35º) e Botsuana (36º). Outros países latino-americanos e do Caribe neste grupo são Brasil (42º), Panamá (44º), Jamaica (45º), Trinidad e Tobago (48º), México (53º), Argentina (54º), Colômbia (67º), Honduras (69º), El Salvador (70º), Paraguai (71º), Guiana (73º), República Dominicana (74º), Peru (75º), Guatemala (77º) e Bolívia (81º). Novos membros da União Européia e países dispostos a fazer parte do bloco também estão neste grupo, como Eslováquia (41º), Polônia (46º), Bulgária (49º), Romênia (50º). Os Estados de Israel (47º), Filipinas (63º), Indonésia (65º) e Benin (71º) também são considerados "democracias imperfeitas". Entre os países de regimes híbridos estão Turquia (88º), Nicarágua (89º), Equador (92º), Venezuela (93º), Rússia (102º), Haiti (109º), Iraque (112º) e vários países africanos: Senegal, Gana, Moçambique, Zâmbia, Libéria, Uganda e Quênia, entre outros. No grupo de regimes autoritários há apenas um país latino-americano, Cuba (124º), mas muitos islâmicos se encaixam nesta definição, como Paquistão (113º), Jordânia (113º), Marrocos e Egito (115º), Argélia (132º), Irã (139º) e Arábia Saudita (159º). Outros como China (138º), Guiné Equatorial (156º), Guiné e Guiné-Bissau também têm regimes autoritários, segundo The Economist.