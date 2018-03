Êxito militar no Iraque prejudica Afeganistão, diz Wardak Os bons resultados das tropas lideradas pelos Estados Unidos no Iraque prejudicaram o Afeganistão, afirmou o ministro de Defesa afegão hoje. Segundo o general Abdul Rahim Wardak, titular da pasta, os sucessos norte-americanos levaram insurgentes bem treinados e com armamentos sofisticados a se transferirem para o território afegão, o que seria em parte responsável pela piora da segurança nesse país. Para ele, os rebeldes foram "desviados" para o Afeganistão. "O sucesso das forças de coalizão no Iraque e também algumas questões em países vizinhos tornaram possível que houvesse um grande aumento nos combatentes estrangeiros", afirmou Wardak em entrevista coletiva. "Não há dúvida de que eles estão (melhor) equipados que antes. Eles estão bem treinados, mais sofisticados, sua coordenação é bem melhor." O principal comandante dos EUA no leste afegão, general Jeffrey Schloesser, disse no mês passado que houve um forte aumento na presença de militantes estrangeiros no Afeganistão, incluindo árabes e chechenos. Segundo Schloesser, sites usados por militantes recomendam que os extremistas deixem o Iraque e sigam para o território afegão. "Eu não posso provar que eles estão indo do Iraque para o Afeganistão, mas eu vi em sites que é isso que lhes estão recomendando." Hoje uma bomba matou três soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste afegão, e duas bombas no sul do país deixaram 16 civis mortos, segundo funcionários do governo. A violência cresceu no país desde o fim de 2005. Mais de 4.700 pessoas - a maioria supostos militantes - foram mortas em incidentes relacionados à insurgência neste ano. A contagem é feita pela agência de notícias Associated Press, a partir de números de funcionários afegãos e ocidentais.