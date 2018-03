Êxito no primeiro transplante de rosto na China Uma equipe de médicos do noroeste da China fizeram com êxito o primeiro transplante de rosto no país. Durante a operação de 14 horas, realizada na sexta-feira, Li Guoxing, de 30 anos, substituiu dois terços do rosto, principalmente o lado direito, informou a agência "Xinhua". O diretor do Hospital Xijing, na cidade de Xian, capital da província de Shaanxi, Zhang Yingzhi, destacou que a cirurgia foi mais completa que a realizada em novembro, em uma mulher na França. Nessa ocasião, os médicos franceses fizeram um transplante em Isabelle Dinoire, de 38 anos, cujos lábios e o nariz haviam sido arrancados por um cão. Em Xian, Li recebeu uma bochecha, o lábio superior e uma sobrancelha de um mesmo doador, razão pela qual o procedimento "foi mais complexo", disse Han Yan, subdiretor do departamento de Cirurgia Plástica do hospital. Li se recupera com sucesso, informou Guo Shuzhong, diretor do departamento, que também afirmou que irá demorar seis meses para o rosto ter sensibilidade. Em 2004, esse homem sobreviveu a um ataque de um urso, ficou tão desfigurado que pernanceu internado. A identidade do doador, que tinha sofrido morte cerebral, não foi revelada a pedidos de sua família.