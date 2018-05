Êxodo chega a 40% em Pisco

Pisco, Peru - Cerca de 40% dos 130 mil moradores de Pisco - a cidade mais afetada pelo terremoto de 8 graus na escala Richter que atingiu o sul do Peru no dia 15, deixando 540 mortos - decidiram abandoná-la por causa das mortes e da destruição, indicaram estimativas preliminares divulgadas ontem pelo governo. Segundo a ministra de Desenvolvimento Humano e da Mulher, Virginia Borra, várias razões levaram os moradores a deixar a cidade, principalmente o fato de terem perdido suas casas ou de elas estarem a ponto de desabar. Virginia disse que muitas famílias têm parentes em Lima ou em outras localidades, onde provavelmente permanecerão até que se inicie a reconstrução de Pisco, que foi 85% destruída e teve 335 mortos. Oito mil pessoas desabrigadas já estão trabalhando nos trabalhos de limpeza das ruas de Pisco, Ica e Chincha, as três cidades mais afetadas. Quatro mil pessoas, na maioria jovens, foram contratadas em Pisco pelo programa Construindo o Peru, do Ministério do Trabalho, para retirar os escombros das ruas. Duas mil pessoas foram contratadas em Ica e outras 2 mil em Chincha. O governo calcula que essas brigadas terão trabalho para pelo menos 30 dias. O serviço será mais duro no centro de Pisco, onde a maioria das casas destruídas era de adobe (barro prensado com palha), um material que, ao se desfazer, solta uma grande quantidade de pó. Os trabalhadores receberam capacetes brancos, pás e vassouras novos, além de camisetas vermelhas do programa Construindo o Peru, que pagará cerca de US$ 5 por dia. A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) considerou ontem que o terremoto que atingiu o Peru causou uma crise "relativamente modesta" e o país tem "capacidades locais" suficientes para resolver a situação. O grupo tem uma pequena presença nas áreas afetadas - 12 trabalhadores internacionais que atuam em conjunto com outros 10 médicos peruanos. O diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras, Aitor Zabalgogeazkoa, disse que o esforço da organização é menor nesta crise do que em outras, pois as demais ONGs e o Exército peruano estão preparados para a situação. Ele destacou a atuação das autoridades locais, que estabeleceram uma ponte aérea para ajudar os desabrigados, seguindo o modelo usado pela primeira vez no terremoto que destruiu a cidade iraniana de Bam, em dezembro de 2003, e matou 26.271 pessoas. A ação consiste em retirar os feridos de avião, pois se considera que, se forem atendidos no local do terremoto, muito tempo será perdido.