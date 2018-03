Exonerados do exército de Saddam ameaçam com ataques Milhares de soldados iraquianos exonerados promoveram nesta segunda-feira uma manifestação contra a administração liderada pelos Estados Unidos e alguns ameaçaram lançar ataques suicidas contra as tropas norte-americanas no país caso o novo governo não pague seus soldos e benefícios. Cerca de 3 mil soldados do desmantelado Exército iraquiano se concentraram na frente do quartel da administração norte-americana, em um palácio ocupado anteriormente pelo presidente deposto Saddam Hussein. A maior parte do protesto transcorreu pacificamente, apesar de terem ocorrido alguns choques entre manifestantes e soldados dos EUA. "Todos nós vamos nos tornar homens-bomba", ameaçou Khairi Jassim. "Vou transformar minhas seis filhas em bombas para matar os norte-americanos", prosseguiu. Uma comissão de antigos oficiais do dissolvido Exército iraquiano reuniu-se com membros das forças de ocupação. Quando saíram, eles disseram aos demais manifestantes que receberam uma promessa de discussão das demandas, apesar de não terem recebido nenhuma promessa de pagamento. Os manifestantes dispersaram-se pacificamente após receberam a notícia. O americano encarregado da administração civil do Iraque, L. Paul Bremer, dissolveu, no mês passado, as forças armadas, diversos departamentos de segurança e o Ministério da Defesa mantidos anteriormente pela administração de Saddam. A dissolução provocou cerca de 400 mil demissões. Empunhando placas em que pediam a formação imediata de um governo iraquiano eleito pelo povo, vários manifestantes exigiram que os EUA se retirem imediatamente do Iraque. A fúria em relação à presença de soldados norte-americanos no Iraque tem gerado incidentes de violência em algumas partes do país. Ainda nesta segunda-feira, Bremer afirmou que que o recrutamento dos Novos Corpos Iraquianos - corporação criada pelos EUA para substituir o Exércido de Saddam - começará até o fim do mês.