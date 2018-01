Exonerados funcionários mexicanos que deportaram compatriotas Após um incidente no qual sete cidadãos mexicanos oriundos do Estado de Chiapas, no sul do México, foram deportados de seu próprio país, o Departamento de Migração exonerou dois funcionários responsáveis pela deportação de seus compatriotas. O incidente revelou a dificuldade encontrada pelo governo local para lidar com a diversidade étnica do país. Muitos habitantes de Chiapas têm sotaque e fisionomia parecidos com seus vizinhos guatemaltecos. A deportação também expôs os métodos dos funcionários do governo para confirmar a nacionalidade de uma pessoa: perguntas sobre a história do país que nem mesmo o mexicano médio é capaz de responder. Os dois funcionários trabalhavam no Estado fronteiriço de Sonora, onde os quatro homens e três mulheres foram detidos e posteriormente deportados no início de fevereiro.