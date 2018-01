Expectativa cerca nascimento do bebê da princesa Kiko no Japão O Japão espera com expectativa o nascimento nesta quarta-feira do terceiro filho da princesa Kiko, cujo sexo pode definir o futuro da dinastia no país, que proíbe a ascensão de mulheres ao trono. Caso dê à luz um menino, o filho de Kiko será o primeiro homem na família imperial japonesa em 41 anos e será o terceiro na sucessão do atual imperador, após o atual herdeiro, o príncipe Naruhito, e o seu pai, Akishino. Assim, as atenções estão voltadas para a clínica Aiiku, no distrito de Minato, em Tókio, onde a princesa está internada desde o início de agosto, quando foi detectada uma complicação placentária que motivou a operação cesárea à qual será submetida na Quarta-feira. As últimas informações divulgadas pelo supervisor médico da Casa Imperial, Ichiro Kanazawa, indicam que o estado de saúde de Kiko é bom e que o bebê se movimenta "com normalidade". "É um bom augúrio. Espero que dê à luz um bebê saudável", disse o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, sem entrar no debate sobre o processo sucessório na mais antiga monarquia reinante do Mundo. Kiko e Akishino são pais de duas meninas, Mako e Kako, de 14 e 11 anos, respectivamente, razão pela qual muitos questionam a "oportunidade" da gravidez da princesa Kiko uma década depois de ter dado à luz pela última vez e justamente no momento em que se discute a mudança da Lei de Sucessão. Se for um menino, o nascimento porá fim, ao menos por enquanto, à controvérsia em relação à linha sucessória. No entanto, se a princesa der à luz uma menina, a necessidade de mudar a atual lei deverá ocupar o centro dos debates na opinião pública japonesa. A Lei de Sucessão Imperial, de 1947, estabelece que apenas os homens descendentes por linha direta do imperador podem herdar o Trono do Crisântemo. No entanto, há quase 41 anos (o príncipe Akishino tem 40) não nasce nenhum homem na família real japonesa. O príncipe herdeiro Naruhito, de 46 anos, e sua esposa, a princesa Masako, de 40, têm uma única filha: Aiko, de 4 anos. Antes do anúncio da gravidez da princesa Kiko em janeiro, a reforma da Lei de Sucessão para possibilitar a ascensão da menina ao trono estava na pauta do governo. Em novembro passado, um comitê governamental recomendou uma mudança na Lei de Sucessão para garantir que o primogênito dos príncipes herdeiros possa se transformar em monarca independentemente do sexo. Koizumi se comprometeu a levar a mudança na lei para avaliação do Parlamento, onde a aprovação da reforma poderia ter decidido a ascensão de Aiko ao trono japonês. No entanto, a gravidez de Kiko deu aos grupos mais conservadores da administração Koizumi o instrumento ideal para deter os planos de reforma e apostar em uma nova oportunidade de manter a sucessão entre os homens. Os tradicionalistas temem que uma imperatriz possa se casar com um plebeu e que, dessa forma, se imponha a "linha feminina" na Sucessão. Os mais ortodoxos repudiam a possibilidade de que uma eventual herdeira ao trono possa se casar com um estrangeiro, o que mancharia a "pureza milenar" da monarquia japonesa. Curiosamente, as pesquisas realizadas apenas um dia após o anúncio da gravidez da princesa Kiko apontavam que 64,1% dos japoneses são favoráveis a monarcas do sexo feminino e que seus descendentes também herdassem o trono. Se o filho de Kiko for uma menina, a questão em torno da sucessão ao Trono Imperial japonês será um mais dos desafios para o novo primeiro-ministro que assumirá no próximo dia 20 de setembro. O novo chefe de Governo será provavelmente o atual ministro porta-voz, Shinzo Abe, que já deu amostras de um exacerbado conservadorismo em temas como a segurança e o avanço do nacionalismo na sociedade japonesa. Com Abe à frente do Executivo, não seria estranho a imposição de posturas tradicionalistas como a do primo do imperador, o príncipe Tomohito Mikasa, que não admite outra possibilidade que não a de preservar a linha de sucessão. Mikasa defende que seria aceitável inclusive a adoção "imperial" de algum membro da nobreza com algum vínculo de sangue com o imperador.