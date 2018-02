Expectativa de vida no Japão bate novo recorde A expectativa de vida no Japão já é a mais alta do mundo para os dois sexos. No ano passado ela atingiu novos recordes, pelo segundo ano consecutivo, segundo um informe do governo divulgado hoje. O ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse que essa expectativa para as mulheres chegou a 84,93 anos, e para o homens a 78,07 anos. A taxa superou a de 2000, quando chegou para as mulheres a 84,62 anos e a 77,64 anos para os homens. Os japoneses são há anos os detentores dos melhores índices de expectativa de vida, apesar de esses índices terem caído levemente no final da década de 90 por causa da incidência de suicídios, em função da estagnação econômica do país. Por comparação, a expectativa de vida das mulheres em Hong Kong foi de 83,9 anos em 2000. Para as francesas em 1999 e as suíças em 1998 foi de 82,5 anos, indicou o informe. Em 2000, a mesma taxa para os homens era de 78,0 anos em Hong Kong e de 77,6 anos na Islândia. Segundo os pesquisadores, a tradicional cozinha japonesa baseada em peixes e pratos com baixo teor de gordura parece ser o segredo para a longevidade. Em março, o livro Guiness dos recordes apontou a japonesa Kamato Hongo, de 114 anos, residente na ilha de Kyushu como a pessoa mais idosa do mundo. Estima-se que haja no Japão cerca de 15 mil pessoas com idade acima de 100 anos.