Expectativa por reunião de Grupo de Amigos da Venezuela agita Quito Muito mais do que a posse do novo presidente do Equador, Lucio Gutiérrez, da frente de esquerda comandada pela Sociedade Patriótica 21 de Janeiro, o que chama a atenção, em Quito, é a expectativa pela realização do primeiro encontro para formar o Grupo de Países Amigos da Venezuela, uma iniciativa brasileira de solidariedade ao país vizinho, paralisado por uma greve que dura 45 dias. A reunião deverá ocorrer por volta das 15h locais (18h em Brasília) de amanhã, sob o comando do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, que está tentando mediar as partes em conflito. A idéia de criação do grupo foi sugerida pelo próprio presidente da Venezuela, Hugo Chávez, durante sua passagem por Brasília no início do mês e adotada pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Os Estados Unidos, que a princípio criticaram a iniciativa do Brasil e depois a copiaram, enviarão um emissário - Kurt Struble -, que ainda não se sabe se participará da reunião ou apenas terá um encontro com o presidente Hugo Chávez e com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. De acordo com informações de diplomatas, o envio de Struble visa a amenizar a posição radicalmente contrária a Chávez assumida pelo representante dos Estados Unidos para a América Latina, Otto Reich. Por mais que o governo do presidente norte-americano George W. Bush tenha pretendido apossar-se da proposta brasileira de criar o grupo, cujo objetivo é ajudar Gaviria a encontrar uma saída pacífica e constitucional para a crise venezuelana, a investida dos Estados Unidos não convenceu os países vizinhos. Todos os jornais e redes de televisão do Equador atribuem ao presidente Lula a busca de uma solução para a Venezuela. Por enquanto, todos os envolvidos na iniciativa evitam fazer alarde sobre a reunião, que deve ocorrer amanhã, no Suisshotel, onde ficarão quase todas as delegações estrangeiras. Mas, extraoficialmente, os diplomatas admitem que o encontro ocorrerá que a proposta foi do Brasil e que a partir de agora deverá ser oficialmente comandada por Cesar Gaviria. O Grupo dos Países Amigos da Venezuela apoiaria os esforços da OEA e de Gaviria para se encontrar uma solução pacífica para a crise e evitar uma guerra civil do povo venezuelano, como se teme. O chanceler Celso Amorim já fez contatos com os governantes dos países da América Latina e dos Estados Unidos. Com ironia, chegou a dizer que não cobrará royalties de ninguém e que a entrada dos norte-americanos no grupo é muito bem-vinda. O príncipe-herdeiro da coroa espanhola, Felipe de Bourbon, que está em Quito para a cerimônia de troca de governo do Equador, também aderiu à proposta brasileira. Ele pretende conversar com representantes do governo de Portugal, que seria chamado a fazer parte do grupo. O chanceler venezuelano Roy Chaderton disse, durante pouso técnico em Bogotá, a caminho de Quito, que seu governo vê com muitos bons olhos "a proposta brasileira, embora não saiba quais países participarão do movimento. O Grupo de Países Amigos da Venezuela, especialmente amigos da democracia, nos ajudaria a superar a crise", disse o chanceler, citado por um jornal equatoriano. Para ele, a entrada dos Estados Unidos no grupo é significativa.