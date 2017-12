Explode agência dos correios em Londres Uma bomba explodiu em um edifício dos correios de Londres este sábado à noite. As janelas do prédio se quebraram por causa da explosão, que aconteceu às 23h30 locais (19h30, Brasília) em Hendon, ao noroeste de Londres. Como o prédio já estava vazio no momento da explosão, não houve vítimas. Após a explosão a polícia evacuou o prédio e efetuou um rastreamento, mas nenhum outro artefato foi encontrado. A polícia não recebeu nenhum chamado antes da explosão. A Scotland Yard, entretanto, acredita que o grupo guerrilheiro IRA-Autêntico seja o responsável pelo atentado. O IRA-Autêntico, grupo dissidente do Exército Republicano Irlandês (IRA), advertiu na última quinta-feira que não renunciaria à luta por uma Irlanda unificada. "A divisão fracassou. Continuaremos atacando e não nos desculparemos por nada para cumprir esta importante tarefa", alertou o grupo. Ao contrário do IRA, que cumpre um cessar-fogo desde julho de 1997, o IRA-Autêntico assumiu em agosto de 1998 a responsabilidade por um atentado com carro-bomba em Omagh, na Irlanda do Norte, que deixou 29 mortos.