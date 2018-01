Explode bomba perto da Embaixada dos EUA em Quito Uma bomba de baixo poder explodiu a cerca de 80 metros da Embaixada dos EUA em Quito, sem causar danos nem vítimas. O Grupo de Combatentes Populares (GCP) assumiu a responsabilidade pela explosão. Junto aos restos da bomba, foram encontrados panfletos com a legenda "a crise continua, vamos preparar a insurgência" contra o governo do presidente Lucio Gutiérrez. A polícia informou que também foram reportadas duas ameaças de bomba, uma num centro comercial no sul da capital e outra na Praça de San Francisco, em pleno centro colonial da cidade.