Explode na Colômbia avião fumigador dos EUA Um avião do Departamento de Estado dos Estados Unidos chocou-se e explodiu nesta segunda-feira, enquanto estava fazendo fumigação nas plantações de droga no sul da Colômbia, matando o piloto, informou a embaixada dos EUA. O nome do piloto, que não era um cidadão dos EUA, foi mantido em sigilo antes de que seus pais fossem notificados, disse a embaixada. Não houve informações de que o avião tivesse sido atingido por tiros quando colidiu com uma árvore, enquanto estava numa missão de fumigação ao sul da base militar de Larandia, informou a embaixada numa declaração. O OV-10 era um dos cinco aviões em vôo quando houve a colisão. Os aviões - que freqüentemente são protegidos por soldados do Exército colombiano treinados pelos EUA que viajam a bordo de helicópteros de combate doados pelos EUA - têm a tarefa de combater as plantações que produzem cocaína. Rebeldes de esquerda e seus inimigos paramilitares de direita protegem e "cobram impostos" dos campos de droga a fim de financiar a guerra. A embaixada dos EUA informou que o corpo do piloto foi resgatado.