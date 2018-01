Exploradores britânicos presos em cavernas no México Equipes de resgate da Grã-Bretanha começarão amanhã a procurar uma equipe de seis exploradores britânicos que está há uma semana presa num complexo de cavernas de 14 km no México. "Eles estão vivos e têm suprimentos para até sábado, mas as condições de resgate são muito difíceis por causa das chuvas", avaliou José Ignacio Macías, porta-voz da Defesa Civil. O incidente causou mal-estar entre os dois governos, já que os pesquisadores não têm autorização para explorar as cavernas. A aventura dos 13 exploradores - civis e militares de ambos os sexos, com idades entre 28 e 47 anos - começou em 28 de fevereiro, quando eles entraram na caverna de Absala, em Cuetzalan, 320 km ao nordeste da Cidade do México. Atingidos por fortes temporais, seis pesquisadores (dois militares e quatro civis) acabaram presos dentro da caverna, que tem 90 metros de profundidade, e foi inundada por um rio subterrâneo. A outra parte do grupo conseguiu se salvar. Embora ainda mantenham contato por rádio com seus colegas, e garantam estar bem, o Exército mexicano está preocupado com a situação do grupo. "O problema é que a chuva obstruiu a entrada da caverna e os rios internos tendem a se encher mais", disse uma fonte militar. Avisados sobre a chegada de integrantes British Cave Rescue Fundation, o grupo se recusou hoje a ser resgatado por militares mexicanos. A recusa, somada ao fato de o grupo não ter permissão para explorar o local (eles têm apenas vistos de turistas), criou um problema diplomático que envolveu o presidente mexicano Vicente Fox. "Eles (britânicos) são militares. E como tal, queremos saber o que estavam fazendo neste local", questionou Fox, que hoje enviou uma carta de protesto a Londres. O líder dos exploradores, major do Exército britânico Stephen Whitlock - que escapou ao incidente - alegou que o grupo é composto apenas por "aventureiros que desejam mapear as cavernas da região". "Não somos cientistas. O que nos emociona é estar num lugar onde ninguém havia estado. Agora, só espero rever meus companheiros de volta, salvos", afirmou.