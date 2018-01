Explosão abala Cabul durante visita de funcionário dos EUA Uma forte explosão de origem desconhecida ocorreu nesta sexta-feira em Cabul durante a visita do subsecretário de Estado americano Richard Armitage, disseram testemunhas. Em meio a um giro pela região, Armitage chegou hoje ao Afeganistão procedente de Islamabad, Paquistão. Ele protagonizou uma visita de poucas horas a Cabul. A explosão ocorreu nas imediações Embaixada dos Estados Unidos em Cabul, situada no bairro de Wazir Akhbar Khan, onde situam-se diversas representações diplomáticas. A causa da explosão é desconhecida. Alguns moradores sugeriram que o barulho poderia ser um estrondo causado por alguma aeronave ou especialistas em desativação de minas terrestres explodindo algum artefato. Armitage reuniu-se com o presidente afegão, Hamid Karzai, para reafirmar o compromisso do líder americano George W. Bush com o Afeganistão, onde forças militares lideradas pelos EUAderrubaram o regime Taleban e atacaram a organização extremista Al-Qaeda, à qual se atribui a culpa pelos atentados de 11 de setembro de 2001 contra Washington e Nova York. "O presidente Bush pediu a mim que viesse ao Afeganistão para deixar patente que os Estados Unidos, apesar de estarem ocupadosagora com o Iraque, não se esquecerão de suas responsabilidades aqui no Afeganistão", afirmou. Armitage garantiu ainda que os EUA "são capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo".