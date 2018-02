Explosão abala local que nazistas usavam Uma explosão abalou um edifício em um campo que era usado pelos nazistas em Nuremberg, e o cadáver de um homem foi encontrado entre os destroços chamuscados de um veículo dentro do local, informou, nesta segunda-feira, a polícia. A polícia abriu uma investigação para determinar a causa da explosão, ocorrida neste domingo, mas já descartou a possibilidade de ter sido um ataque terrorista ao local, uma descomunal construção de pedra construída por Adolf Hitler em 1935 para encontros do partido nazista. Segundo a polícia, um outro setor do edifício, onde será inaugurado, em 4 de novembro, um centro de documentos sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, não foi afetado.