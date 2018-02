Explosão acidental de mina deixa 13 mortos no Afeganistão Uma mina terrestre explodiu sob um ônibus na região central do Afeganistão, deixando 13 mortos e 6 feridos disse hoje o porta-voz da ONU David Singh. O acidente ocorreu no sábado numa área próxima à cidade de Bamiyan, a cerca de 200 quilômetros ao oeste de Cabul. De acordo com testemunhas, o condutor do ônibus ignorou avisos dos passageiros para que tomasse um atalho devido às minas no caminho. O ônibus transportava 22 pessoas.