Explosão acidental mata dois israelenses Dois jovens israelenses morreram e um terceiro ficou ferido após uma explosão acidental nesta terça-feira. Os três manuseavam um foguete artesanal, que não havia explodido, na região sul do deserto de Negev, em Israel. A imprensa israelense afirma que as vítimas eram adolescentes de uma minoria beduína árabe de Israel. Em um outro acidente no começo da terça-feira, um pastor beduíno e seu filho também morreram após a explosão de um foguete artesanal, provavelmente lançado por palestinos em Gaza.