Explosão acidental mata membro do Hamas em Gaza Um militante do Hamas morreu e pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas pela explosão acidental de uma bomba em um campo de treinamento das forças de segurança do Ministério do Interior na Faixa de Gaza. O acidente ocorreu em um campo de treinamento na localidade de Khan Yunes, situada no sul da Faixa de Gaza, informaram fontes de segurança e médicas palestinas nesta sexta-feira, 30. Por enquanto, ainda não se conhece quem são os responsáveis pela explosão. Até a formação do governo de união nacional, no último dia 15, as forças de segurança palestinas, a maioria leal ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) Mahmoud Abbas, travaram violentos confrontos com membros da denominada Força Executiva, criada pelo Ministério do Interior, então controlado pelo Hamas.