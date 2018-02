Explosão acidental mata quatro militantes do Taleban Quatro militantes do Taleban morreram hoje no noroeste do Paquistão quando os explosivos que estavam instalando ao redor da casa de um líder local contrário ao grupo explodiram acidentalmente. O incidente aconteceu no distrito de Ali Sherzai Dar, em Kurram, um cinturão tribal perto da fronteira com o Afeganistão. Funcionários de segurança confirmaram o incidente e o número de mortos.