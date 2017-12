Explosão atinge aeroporto na Holanda Milhares de pessoas foram retiradas do Aeroprto Internacional de Schiphol, na Holanda, depois que uma explosão, sguida de incêndio, atingiu um terminal de passageiros. Ainda não há informação sobre vítimas, mas testemunhas viram diversas ambulâncias correndo em direção ao local, um dos aeroportos mais movimentados da Europa. A explosão aparentemente teve local em um restaurante dentro de um shopping center do aeroporto, por onde normalmente passam dezenas de milhares de pessoas todos os dias. Todo o tráfego nas estradas que levam ao aeroporto foi bloqueado pela polícia, assim como todas as entradas do local. A chegada de vôos estava sendo adiada, mas a saída de aviões prosseguia normalmente, informa a TV holandesa.