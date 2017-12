Explosão atinge base britânica no Iraque Uma explosão sacudiu uma base militar britânica no sul do Iraque, mas não foram registradas baixas, disse um porta-voz. A detonação ocorreu às 20h10 em um dos antigos palácios de Saddam Hussein, que agora serve de quartel-general para 19ª Brigada. A brigada é responsável pelas tropas britânicas em Basra e arredores, segundo o porta-voz major Niall Greenwood. ?A princípio, parece ter havido um ataque de morteiro leve no palácio de Saddam. Não houve baixas. Nenhum dano estrutural importante foi informado?, disse ele.