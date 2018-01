Explosão atinge cafeteria em Tel Aviv Uma explosão atingiu essa manhã um cafeteria localizada em uma movimentada área comercial de Tel Aviv. O número de vítimas do incidente ainda era incerto. A agência de notícias Associated Press informou que três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas, segundo fontes da equipe de emergência local. A explosão ocorreu no horário do almoço, quando a cafeteria estava movimentada. A Rádio de Israel informou que a explosão teria sido provocada por algum grupo ligado a organizações criminosas e não por palestinos. Um membro de uma organização criminosa estaria entre os feridos.