Explosão atinge consulado britânico na Turquia Uma pequena explosão aconteceu hoje em frente ao consulado do Reino Unido em Istambul, na Turquia, sem deixar vítimas ou grandes danos materiais. Nenhum grupo assumiu a autoria do suposto atentado. O incidente acontece um dia depois da visita do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, a capital turca Ancara. Powell esteve no país para tratar da participação turca na reconstrução do Iraque. Mais de 90% dos turcos são contra a guerra no Iraque comandada pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Mesmo com a pressão de norte-americanos e britânicos, o governo turco não autorizou a entrada das forças de coalizão no Iraque através do seu território. Veja o especial :