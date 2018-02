Explosão atinge depósito de armas tailandês Uma grande explosão atingiu um depósito de armas do Exército da Tailândia que na província de Nakhon Ratchasima, a 150 km de Bangcoc, a capital do país. De acordo com investigações preliminares, a explosão foi causada por um acidente. Mais de 60 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Testemunhas entrevistadas por uma rádio local disseram ter visto labaredas de até 100 metros. As explosões puderam ser ouvidas enquanto o programa de rádio era transmitido. O governador da província ordenou que todas as casas sejam evacuados em um raio de 15 quilômetros. Um funcionário do Hospital Pakchon Nana disse, sob condição de anonimato, que 10 soldados e 51 civis ficaram feridos por causa da explosão. A maioria sofreu cortes superficiais por causa dos estilhaços de vidro, mas dois estão em graves condições.