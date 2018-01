Explosão atinge Embaixada da Turquia em Haia Uma explosão seguida de incêndio atingiu nesta terça-feira a Embaixada da Turquia em Haia, Holanda, mas uma funcionária da representação diplomática disse não acreditar na existência de vítimas. O embaixador turco foi citado pela televisão holandesa dizendo que a explosão foi causada por uma bomba e que um homem foi visto fugindo do local. Um porta-voz da embaixada não confirmou a declaração de seu chefe. "Certamente houve uma explosão", confirmou Mieke Swaving, secretária do embaixador. "Não creio que exista alguém ferido." De acordo com a televisão holandesa, uma pessoa foi vista pulando de uma janela da embaixada e entrando em um carro. A polícia da Holanda informou que a causa da explosão ainda é desconhecida, mas o caso está sendo investigado. Prédios vizinhos foram esvaziados e as ruas em torno da embaixada foram isoladas. Equipes especializadas em explosivos e combate a ações extremistas trabalham no local, segundo a televisão holandesa. Edith Lommerse, uma porta-voz da polícia de Haia, confirmou a existência de um incêndio na representação diplomática turca. A Embaixada da Turquia situa-se no centro de Haia, coração do governo holandês, próxima ao Parlamento e a diversas outras embaixadas.