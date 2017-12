Explosão atinge fábrica em Toulouse Foi registrada hoje uma explosão na cidade de Toulouse, ao sul da França, que provocou sérios danos e deixou um número não determinado de feridos. De acordo com a France Info Radio, a explosão foi registrado numa fábrica de combustíveis da Arianespace, o braço comercial da agência espacial européia. Segundo uma outra reportagem da Info Radio, uma outra explosão aconteceu em um shopping center da mesma cidade. Testemunhas disseram à Associated Press que centenas de pessoas fugiram para as ruas depois de ouvirem um forte barulho. A origem das explosões ainda não foi determinada.