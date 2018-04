Explosão atinge hotel na Suíça durante fórum econômico

"Uma pequena explosão de origem desconhecida" ocorreu no porão do Morosani Posthotel em Davos, disse um porta-voz da polícia do cantão (Estado). "Ninguém ficou ferido e os danos materiais foram mínimos", completou o porta-voz.

Promotores federais irão examinar a causa da explosão. Cerca de 2.500 líderes políticos e empresariais estão reunidos no pequeno vilarejo alpino para o fórum, que termina neste sábado. Segundo o site do hotel, o Morosani Posthotel fica no centro de Davos. As informações são da Dow Jones.