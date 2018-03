Explosão atinge oleoduto no Iraque Um oleoduto explodiu e pegou fogo na manhã deste domingo na cidade de Hit, cerca de 150 km de Bagdá. Segundo o porta-voz militar norte-americano, tenente Mary Pervez, não houve feridos e nenhuma pessoa foi detida. Uma investigação vai apurar o que ocasionou a explosão. O incidente acontece no dia em que o Iraque fará sua primeira exportação de petróleo desde o fim da guerra. O óleo iraquiano sairá do oleodutos da cidade de iraquiana de Kirkuk em direção ao terminal petrolífero turco de Ceyhan. As refinarias iraquianas produzem 750 mil barris por dia e deve aumentar este número para 2 milhões até o fim do ano. Vários locais como centrais elétricas e oleodutos têm sido alvos de sabotagens nas últimas semanas. As forças norte-americanas tentam prender a resistência iraquiana contrária a presença dos EUA no país e a principal suspeita de patrocinar esses atos.