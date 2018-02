Explosão atinge ponte no Cairo e deixa um morto Um policial foi morto e outros dois ficaram feridos em uma explosão em uma ponte na capital do Egito, segundo autoridades. Ninguém assumiu responsabilidade pelo ocorrido, mas a explosão se encaixa em um padrão de ataques que têm ocorrido no país no último ano, com pequenas bombas que explodem em áreas civis.