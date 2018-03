Explosão atinge prédio de 8 andares em NY Uma explosão atingiu um prédio de oito andares em Chelsea, em Manhattan, deixou pelo menos 21 pessoas feridas e forçou a evacuação de prédios das redondezas, segundo noticiários de diversas redes de televisão norte-americanas. O incidente ocorreu na rua West 19, entre a Sexta e a Sétima Avenida, e partes de algumas das ruas da região foram interditadas. Há informações de que a explosão teria acontecido em um prédio vizinho à escola. Antes falava-se que teria origem em uma caldeira localizada no segundo andar da escola. Mais de 100 bombeiros trabalham no local. Segundo os bombeiros, a explosão não abalou a estrutura do edifício. Testemunhas afirmaram que houve uma forte estrondo que sacudiu os edifícios vizinhos, quebrando vidros.