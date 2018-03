Explosão atinge prédios na capital do Iêmen Uma forte explosão ocorreu esta manhã no centro de Sanaa, capital do Iêmen, atingindo vários prédios, incluindo o escritório da inteligência do governo e da autoridade de aviação civil. Não há informações sobre mortos ou feridos. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado até o momento. Na semana passada, um grupo não-identificado, dizendo apoiar o al-Qaeda, assumiu responsabilidade por uma explosão em edifício municipal. O grupo ameaçou prosseguir com os atentados durante os próximos 30 dias se 173 membros do al-Qaeda detidos no Iêmen não forem libertados.