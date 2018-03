Explosão atinge refinaria no Japão Parte de uma refinaria de petróleo da empresa Cosmo Oil explodiu neste sábado, em Ichihara, no Japão. Não foram registradas mortes, informou a agência de notícias Kyodo. A explosão correu às 5h30 da manhã de domingo no Japão. Uma espessa nuvem de fumaça preta podia ser vista saindo da refinaria e um vazamento de gás foi detectado na área. Os funcionários que trabalhavam no momento foram evacuados das instalações da refinaria. Segundo fontes da empresa, a explosão ocorreu em um local usado para remover enxofre do petróleo.