Explosão atinge sede de partido opositor na Venezuela O líder do Ação Democrática, um dos principais partidos de oposição da Venezuela, disse que uma granada explodiu do lado de fora do prédio-sede da organização em Caracas na noite de ontem. Segundo Henry Ramos, a explosão estilhaçou janelas e danificou a fachada dos escritórios do partido, mas ninguém foi ferido. Recentemente houve outros tipos de ataques a imóveis que pertencem a opositores do governo do presidente Hugo Chávez, aumentando a tensão na Venezuela antes do referendo pela remoção do limite de reeleições presidenciais, que acontece no próximo domingo (dia 15). Chávez condenou os ataques e pediu que a polícia impedisse este tipo de ação. Até agora nenhum suspeito foi preso. As informações são de agências internacionais.