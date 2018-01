Explosão atinge Tel-Aviv; pelo menos 15 feridos Uma forte explosão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (horário local) na frente de um restaurante em Tel Aviv, nas proximidades da Embaixada dos EUA, e a polícia informou ter se tratado de um atentado suicida. Serviços de resgate afirmaram que pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. A porta-voz da polícia de Tel Aviv, Shlomit Hertzberg, disse que "houve um ataque terrorista na calçada na beira da praia". Ambulâncias chegaram rapidamente ao local, e testemunhas viram vítimas sendo levadas. A bomba explodiu na frente do "Mike´s Place" e chegou a destruir móveis no interior. O comandante da Polícia de Tel Aviv, Yossi Sedbon, informou à Rádio do Exército de Israel que a explosão foi aparentemente provocada por um atacante suicida. Uma testemunha, identificada apenas como Gil, disse à Rádio do Exército que um guarda de segurança do restaurante impediu que o atacante entrasse no local. O restaurante está localizado na Rua Herbert Samuel, cuja calçada se estende pela praia de Tel Aviv. A Embaixada dos EUA fica nas proximidades, mas não foi danificada pela explosão. A bomba foi detonada por volta da 1 da madrugada, quando os restaurantes e boates da região estão repletos de pessoas. A explosão ocorre horas depois de o Parlamento palestino ter confirmado Mahmoud Abbas como primeiro-ministro. Antes da votação, Abbas fez um discurso criticando atos terroristas e indicou que seu governo irá reprimir grupos militantes. Entretanto, o grupo radical islâmico Hamas prometeu continuar com seus ataques contra Israel.