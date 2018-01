Explosão atinge unidade de armazenamento de gás no Texas A explosão em uma unidade subterrânea de armazenamento de gás em Moss Bluff, perto de Houston (Texas), levou as autoridades a retirarem dezenas de moradores. As casas em um raio de 1 milha (2,2 quilômetros) foram evacuadas após a explosão, que teria ocorrido por volta das 5 horas (de Brasília). Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido. A unidade de armazenamento é de propriedade da Market Hub Partners LP, uma divisão da Duke Energy Gas Transmission. A porta-voz da Duke, Gretchen Krueger, confirmou que não houve feridos e informou que o envio de gás para a unidade, que tem capacidade de armazenamento de 16 bilhões de pés cúbicos de gás natural, foi interrompido. A porta-voz não soube precisar as condições da unidade e nem a causa do incidente. Testemunhas afirmaram que viram uma bola de fogo em uma ponte sobre o Rio Trinity.