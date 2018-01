Explosão atinge universidade em que Bush estudou Uma explosão foi ouvida na sala de correio da faculdade de Direito da Universidade de Yale, disse um porta-voz do município de New Haven. Segundo ele, não há ainda informação sobre feridos. O FBI diz que membros de sua força-tarefa contra o terrorismo dirigiram-se ao local. O presidente George W. Bush é um ex-aluno da universidade, e esteve horas antes da explosão numa cidade do mesmo Estado, New London.