Explosão causa destruição e morte na capital do Líbano

Uma violenta explosão sacodiu o centro da capital do Líbano, Beirute, na hora do rush nesta sexta-feira.

As primeiras informações da praça Sassine - uma área de maioria cristã - davam conta de que oito pessoas foram mortas e mais de 70 ficaram feridas.

Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado e não se sabe qual era o alvo.

A bomba explodiu na rua em que funciona o Partido Falange Cristã, de oposição ao governo sírio.

Este foi o maior ataque em Beirute desde 2008.

Testemunhas dizem que a explosão foi ouvida a vários quilômetros de distância e quebrou as vidraças de diversos prédios da região.

O atentado acontece num momento em que as tensões no Líbano estão crescendo por causa do conflito na Síria.