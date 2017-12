Explosão causa incêndio em gasoduto na Turquia Uma explosão, neste sábado, causou um incêndio em um gasoduto no leste da Turquia, de acordo com o Ministério da Energia. A explosão aconteceu na província turca de Agri, de acordo com o porta-voz Bulent Ismen. Mais cedo, um policial havia dito à televisão NTV que a explosão havia atingido um oleoduto recém-inaugurado, que transporta petróleo do Mar Cáspio para a Turquia. A agência de notícias Anatólia informa que o gasoduto transporta gás iraniano, mas Ismen afirmou que o gasoduto atingido transporta combustível apenas dentro da Turquia. A causa da explosão ainda não foi esclarecida, mas a suspeita de sabotagem não está descartada, de acordo com a NTV, canal de TV turco, pois é comum a presença de grupos rebeldes na região.