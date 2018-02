Explosão causa mortes em central elétrica nos EUA

Uma explosão de grandes proporções destruiu parte de uma central elétrica em Connecticut, nos Estados Unidos, neste domingo.

Moradores que viviam a uma distância de até 50 quilômetros da central dizem que sentiram suas casas tremerem com o impacto da explosão na central Kleen Energy, que está sendo construída em um subúrbio de Middletown.

O prefeito de Middletown, Sebastian Giuliano, disse no domingo que a explosão matou pelo menos cinco pessoas e deixou 12 feridas. Ela teria sido causada por gás.

Uma coluna de fumaça preta era visível no local pouco depois da explosão.

Há notícia de que algumas pessoas ficaram presas sob os escombros de parte do prédio. Equipes de emergência trabalham no resgate.

Um representante do corpo de bombeiros da cidade, Al Santostefano, disse que havia cerca de 50 operários no local na hora da explosão.

Segundo Santostefano, a parte de trás de um dos principais prédios do complexo ficou muito danificada.

Pelo menos cem bombeiros trabalharam por uma hora para controlar o incêndio.

A central foi isolada, mas as autoridades dizem que não há mais risco para os moradores da área.

"Realmente sacudiu a casa e todo mundo ficou com medo. As crianças começaram a chorar porque não sabiam se a casa iria pegar fogo", disse uma moradora da área à agência de notícias Associated Press. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.