Explosão causa pânico e deixa um morto no centro de Bogotá Uma pessoa morreu na noite desta terça-feira após uma forte explosão no centro de Bogotá (Colômbia). Segundo as primeiras informações, um homem transportava uma bomba na bolsa quando ela explodiu. As autoridades locais não descartam a possibilidade de as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) serem responsáveis pela detonação. Outras três pessoas ficaram levemente feridas e foram hospitalizadas. Vidros de janelas de casas e de vitrines de lojas foram quebrados e o pânico tomou conta de quem passava pela 7.ª Avenida, uma das principais vias de Bogotá. Na região estão instaladas duas universidades e o estrago poderia ter sido maior se os alunos não estivessem em férias. A capital colombiana vive estado de alerta máximo por ser um dos principais alvos da guerrilha no país.