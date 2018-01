Explosão danifica instalação militar afegã Uma explosão abriu um buraco na parede do alojamento dos soldados do Exército do Afeganistão em Cabul neste domingo, dando início a um alarme, mas sem causar vítimas. A explosão ocorreu por volta das 20 horas locais em uma academia militar no sudeste da capital afegã e atingiu um setor do edifício térreo nas proximidades do dormitório. "Eu pulei para um outro quarto assim que ouvi a explosão", disse Bas Mohammed, um oficial militar de 45 anos. "Se a parede não tivesse caído, eu poderia ter morrido", comentou. Baba Jan, chefe da polícia de Cabul, comentou que a explosão aparentemente foi causada por uma bomba e atribuiu a ação a "inimigos que querem desestabilizar o país". A explosão é o primeiro incidente do tipo em Cabul desde o fim - há três semanas - de uma convenção para ratificar a nova constituição do país.