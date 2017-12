Explosão danifica oleoduto no Iraque Um explosão rompeu um oleoduto de petróleo em Kirkuk. As chamas provocadas pela explosão foram controladas neste sábado, após 12 horas de trabalho das equipes de bombeiros. A suspeita de sabotagem não foi descartada. O oleoduto ligava Zab a Kirkuk. O ataque é mais um na lista de sabotagens na reconstrução do Iraque. O administrador dos EUA, Paul Bremer, disse que o país perde US$ 7 milhões por dia por causa dos ataques que impedem a retomada das exportações de petróleo para a Turquia.