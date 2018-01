Explosão danifica residência do embaixador do Irã na Líbia

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Marzieh Afkham, condenou o ataque "terrorista". Ela pediu aos rivais políticos na Líbia para formarem um governo de unidade nacional para acabar com o caos crescente no país.

Partidários dos Estado Islâmico disseram, através de contas no Twitter, que o ataque foi realizado por um braço do grupo em Tripoli, além de publicarem fotos do local da explosão.

Há temores crescentes de que o Estado Islâmico tenha se espalhado para além dos campos de batalha do Iraque e da Síria e estabelecido uma base de operações na Líbia, do outro lado do mar da Europa. Não houve declaração oficial do grupo reivindicando a responsabilidade pelo ataque. Fonte: Associated Press.